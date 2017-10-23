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Türk bankacılık hisseleri sert geriledi

23.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme : 23.10.2017 - 15:14

Türkiye bankacılık hisse senetleri, haftanın ilk işlem gününde sert düştü.

Türk bankacılık hisse senetleri, haftasonu basında bankalara ilişkin çıkan ve BDDK tarafından yalanlanan haberlerin ardından, Pazartesi günkü işlemlerde sert düştü.

Borsa İstanbul (BIST) Bankacılık Endeksi, Türkiye Saati ile 13:45'te yüzde 2.02 ekside yaklaşık 167,512 puana geriledi. Gösterge endeks, Türkiye ile ABD arasındaki vize gerginliğinden bu yana en sert günlük düşüşünü kaydetti.

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Bankacılık endeksinde en sert günlük düşüşü yüzde 2.34 ile Halk Bankası kaydederken, sırasıyla Vakıflar Bankası yüzde 2.33, Garanti Bankası yüzde 2.12, TSKB yüzde 2.11, İş Bankası yüzde 2.00, Akbank yüzde 1.94, Yapı ve Kredi Bankası hisseleri yüzde 1.79 değer kaybetti.

Türk varlıkları haftanın ilk işlem gününde geriledi. Türkiye 10 yıllık hazine tahvillerinin faizleri sert yükselirken, Dolar/TL  kuru 3.71'li seviyelerin üzerini gördü. 


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