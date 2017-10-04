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"Türk banka hisselerinde fırsat"

04.10.2017 - 13:03 | Son Güncelleme : 04.10.2017 - 13:13

Credit Suisse, Türk banka hisselerindeki geri çekilmeyi fırsat olarak görüyor.

İsviçre'nin ikinci büyük bankası Credit Suisse, Türk bankaları için pozitif olmaya devam ettiklerini ve son dönemde yaşanan geri çekilmeyi pozisyon artırmak iççin bir fırsat olarak gördüklerini bildirdi. Türk bankacılık sektörüne ilişkin bugün bir rapor yayınlayan Credit Suisse, değerlemelerin hala cazip seviyelerde olduğu ve bankaların konsensüs beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam edeceği görüşünü ifade etti.

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Foreks’in derlediği habere göre; Türk bankalarının gelecek 12 ayda gelişmekte olan piyasalardaki benzerlerinin ve Türkiye'deki finans dışı sektörlerin üzerinde performans göstereceğine inanan Credit Suisse, özel sektör bankalarını kamu bankalarına tercih ettiklerini ve bankacılık sektörü için 2018 kar tahminlerinin piyasa beklentilerinin yüzde 5 üzerinde olduğunu da vurguladı.

Garanti Bankası için tavsiyesini 'nötr'den 'endeksin üzerinde getiri'ye yükselten ve Vakıfbank için tavsiyesini 'nötr'den 'endeksin altında getiri'ye düşüren Credit Suisse, Akbank, İş Bankası ve TSKB için "endeksin üzerinde getiri' tavsiyesini sürdürdü. Halkbank ve YKB için tavsiyelerini 'nötr' olarak korudu.

Banka hisse senetleri için fiyat hedeflerini ortalama yüzde 8 artıran Credit Suisse, takip ettiği Türk bankalarının yükseliş potansiyellerinin bu revizyonlar sonrası yüzde 18'e çıktığını belirtti.


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