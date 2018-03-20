"TL'nin düşüşü mükemmel bir doğal deney"

Commerzbank analistine göre TL'nin Şubat ortasından bu yana yüzde 5 geirlemesi mükemmel bir doğal deney...

Commerzbank analisti Tatha Ghose, e-posta notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmede bulundu. Notta, “Türk Lirası'nın Şubat ortasından bu yana yüzde 5 düşmesi, temel göstergelerin ağırlığını nasıl koyduğunu gösteren mükemmel bir doğal deney.” ifadesi yer aldı.

Ghose, liraya ilişkin “TL zayıflamaya başladığında, birkaç ayın en kötü enflasyon rakamlarına yansıyacak ve tanıdık bir sarmal başlayacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Commerzbank, 2018 yılının ikinci yarısında ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 50 baz puan daha yüksek olmasını bekliyor.

Notta, “Liradaki sarmal yerleşirse daha fazla ve daha erken faiz artırımı görebiliriz.” ifadesi dendi.

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