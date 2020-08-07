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Temmuzda en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı?

07.08.2020 - 13:02 | Son Güncelleme :
Temmuzda en fazla hangi yatırım aracı kazandırdı? | Piyasa Haberleri

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, temmuzda en fazla reel getiri külçe altından sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı. Buna göre, temmuzda en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,24, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,70 ile külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 4,05 ve avro yüzde 1,08 kazandırırken, Amerikan doları yüzde 0,41, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,45 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,62 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde BIST 100 endeksi yüzde 4,50, avro yüzde 1,52 ve Amerikan doları yüzde 0,03 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,01 ve DİBS yüzde 1,19 kayba yol açtı.

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BIST 100 endeksi, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, dolar Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,99, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,82 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,30, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 29,63 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,12, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,16 oranında kaybettirdi.

YILLIK EN ÇOK KÜLÇE ALTIN KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde de külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 45,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40,63 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Diğer taraftan, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından DİBS yüzde 16,47, avro yüzde 13,78, dolar yüzde 11,71, mevduat faizi (brüt) yüzde 10,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,79 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 12,89, avro yüzde 10,29, dolar yüzde 8,29, mevduat faizi (brüt) yüzde 7,29 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,48 kazanç sağladı.


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