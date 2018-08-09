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Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

09.08.2018 - 10:42
Temmuzda en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, temmuz ayında en fazla reel getiri eurodan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının temmuz ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,07, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,3 ile euroda gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolar yüzde 1,04 oranında yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 0,58, külçe altın yüzde 1,89, BIST 100 endeksi yüzde 3,02 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,33 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise dolar yüzde 2,27, mevduat faizi yüzde 0,63 oranında yatırımcısına kazandırırken külçe altın yüzde 0,7, BIST 100 endeksi yüzde 1,84 ve DİBS yüzde 3,17 oranında kayba neden oldu.

Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,85, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,94 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, BİST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,57 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,22 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 30,4, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 25,44 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. 

YILLIK EN ÇOK EURO KAZANDIRDI 

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,25 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu. 

Diğer taraftan BİST 100 endeksi yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,68, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 21,97 oranında kaybettirdi.


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