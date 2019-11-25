Teknosa'da büyük ortaktan hisse satışı hazırlığı | Piyasa Haberleri

Teknosa'da Hacı Ömer Sabancı Holding'in yüzde 60.28, Dilek Sabancı'nın yüzde 5.21, Sevil Sabancı'nın ise yüzde 5.03 oranında payı bulunuyor. Şirketin yüzde 25.92'si ise halka açık durumda.

Satış 2.96 lira seviyesinden satış gerçekleşirse Çiğdem Sabancı Bilen yaklaşık olarak 10 milyon lira gelir elde etmiş olacak.

Teknosa hissesi yaklaşık 4 ayda yüzde 50 oranında prim yapmıştı. Hisse bugün itibariyle 2.96 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çiğdem Sabancı Bilen'in Teknosa’da bulunan 3.226.234 adet payını satışa konu etmesi bekleniyor.

Teknosa’da Sabancı Ailesi tarafından hisse satış işlemi gerçekleştirilecek. Şirketin ortaklarından Çiğdem Sabancı Bilen, borsada işlem görmeyen statüde bulunan paylarını borsada satışa konu edebilmek amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvuruda bulundu.

Teknosa'da borsada işlem görmeyen statüde bulunan payların satışı için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunuldu.

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