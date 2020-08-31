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TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı

31.08.2020 - 16:24
TCMB ve Libya Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı | Piyasa Haberleri

TCMB ile Libya Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, bugün Libya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve finansal iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.


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