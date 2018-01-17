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"TCMB baskı altında kalabilir"

17.01.2018 - 10:22

Commerzbank, TL'deki kayıp sürerse TCMB'nin baskı altında kalabileceği açıklamasında bulundu.

Commerzbank analistleri, liradaki değer kaybının sürmesi durumunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa süre içinde baskı altında kalabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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Antje Praefcke'nin de içinde bulunduğu Commerzbank analistleri, 18 Ocak'ta düzenlenecek TCMB toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Analistler, "Piyasa şu an faizlerde bir değişiklik beklemiyor. Ancak TCMB, lira değer kaybetmeye devam ederse kısa süre içinde baskı altında kalabilir" ifadesini kullandı.

Raporda, "Düşük reel faizden ötürü liranın olumsuz haberler karşısında hassas olmaya devam edeceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz ve bu sebeple Dolar/TL'nin yıl boyunca yükselmeyi sürdürmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulunuldu.


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