"Tahvil faizi yüzde 3.5'e tırmanacak"

Goldman Sachs'a göre; piyasanın daha hızlı bir Fed faiz artırımı sürecini fiyatlamasıyla birlikte ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi gelecek ay içerisinde yüzde 3.5 seviyesine tırmanacak.

Goldman Sach'ın Asya Pasifik tahvil birimi yöneticisi Philip Moffitt, Fed'in faizleri bu yıl büyük bir ihtimalle dört kez artıracağını belirtti. Moffitt'e göre tahvil faizleri, Fed'in parasal genişleme ile satın aldığı tahvilleri azaltmasıyla da yükselecek.

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Moffitt ile gerçekleştirilen mülakatta “Varlık alımlarının bu yıl ve gelecek yıl azaltılmasıyla birlikte arzda önemli bir dalgalanma olacak. Bu, faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturacak. Yüzde 3.5'in çok da cesur bir tahmin olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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