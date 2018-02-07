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TAB Gıda'nın halka arzı erteledi

07.02.2018 - 09:14

TAB Gıda ABD'de yapmayı planladığı yaklaşık 220 milyon dolar büyüklükteki halka arzı erteledi.

Türkiye ve Çin'de Burger King restoran zincirlerini işletme hakkına sahip TFI TAB Gıda Yatırımları, ABD'de yapacağı yaklaşık 220 milyon dolar büyüklükteki halka arzı erteledi. ABD borsalarında son günlerdeki sert satışlar, daha önce bu dönemde halka arz yapacağını açıklayan birçok şirketin hisse satışını zorlaştırıyor.

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Şirket tarafından yapılan açıklamada, "TFI daha önce açıkladığı halka arz için uygun zamanlamayı piyasa koşullarındaki gelişmelere göre değerlendirmeyi sürdürecek" denildi. Şirket Ocak ayı sonlarında 22 milyon adet ADS hissesini hisse başı 9-11 dolardan halka arz edeceğini açıklamıştı.


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