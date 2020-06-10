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SPK Başkanı: Borsa İstanbul'da tedbirler daha da sıkılaştırılıyor

10.06.2020 - 13:35
SPK Başkanı: Borsa İstanbul'da tedbirler daha da sıkılaştırılıyor | Piyasa Haberleri

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu "Borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz" dedi.

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Borsa İstanbul'a artan ilgiden piyasa dolandırıcılarının da faydalanmak istediğini görüyoruz. Buna geçit vermeyeceğiz" dedi.

Taşkesenlioğlu "Kurulumuz, denetim faaliyetleri çerçevesinde 2020’nin ilk beş ayında 37,7 milyon TL idari para cezası uyguladı." açıklamasında bulundu.


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