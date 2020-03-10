Rusya tahvil ihalelerini durdurdu | Piyasa Haberleri

OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.

Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

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