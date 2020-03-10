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Rusya tahvil ihalelerini durdurdu

10.03.2020 - 14:54 | Son Güncelleme :
Rusya tahvil ihalelerini durdurdu | Piyasa Haberleri

Rusya, ülke varlıklarında bu hafta yaşanan kayıplardan kaynaklanan endişelerin etkisiyle, ruble cinsinden tahvil ihalelerini durdurduğunu açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, piyasalarda durum istikrara kavuşana kadar ruble cinsinden tahvil (OFZ) ihalelerinin durdurulduğu belirtildi.

OFZ ihalelerinin iptaliyle borç piyasalarındaki baskıyı hafifletmenin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, ihalelere tekrar ne zaman başlanacağına dair duyurunun ileriki tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

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Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün ardından Rus piyasaları haftaya yüzde 10’u aşan kayıplarla başlamıştı.


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