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Reel efektif döviz kuru yükseldi

06.02.2018 - 16:07

Tüfe bazlı reel efektif döviz kuru endeksi ocak ayında 85.53 seviyesine yükseldi.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Ocak ayında 85.53 seviyesine yükseldi. TCMB tarafından yayınlanan endeks Kasım 2017'de, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri en düşük seviye olan 84.19 değerini almıştı.

Endeks Aralık ayında ise 84.89'a yükselmişti. Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

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Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.

Öte yandan endeksteki değişim TCMB'nin TL'deki değer değişimlerine verebileceği tepkiler açısından yakından takip ediliyor.


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