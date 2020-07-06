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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

06.07.2020 - 16:33
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan artarak 69,32'ye çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artışla 69,32'ye yükseldi. Endeks, Mayıs 2020'de 68,65 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,36 puan artarak 77,43'ten 77,79'a çıktı.

Türk lirasının değeri, haziranda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,01 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,73 puan azaldı.


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