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Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

05.11.2019 - 15:23
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 0,09 puan artarak 76,90'a çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90'a çıktı. Endeks, eylül ayında 76,81 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde bir önceki aya göre 0,21 puan gerileyerek 81,53'ten 81,32'ye düştü.

Türk lirasının değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,89 puan, Yİ-ÜFE bazında 4,25 puan arttı.


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