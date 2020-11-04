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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

04.11.2020 - 15:30
Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 1,65 puan azalarak 60,66'ya indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 1,65 puan azalarak 60,66'ya düştü. Endeks, eylülde 62,31 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,90 puan azalarak 71,45'ten 70,55'e geriledi.

Türk lirasının değeri, ekimde 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 16,45 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 12,03 puan azaldı.

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