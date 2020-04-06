Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi | Piyasa Haberleri

Reel efektif döviz kuru endeksi, martta TÜFE bazında 2,26 puan azalarak 72,87'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mart ayında bir önceki aya kıyasla 2,26 puan azalışla 72,87'ye indi. Endeks, Şubat 2020'de 75,13 düzeyinde bulunuyordu.

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Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de aynı dönemde 2,23 puan azalarak 81,01'den 78,78'e geriledi.

Türk lirasının değeri, mart ayında 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 2,44 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 2,74 puan azaldı.

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