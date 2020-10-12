Podcast | Yurtdışında Pozitif Hava Devam Ediyor | Piyasa Haberleri

Geçtiğimiz haftaya göre küresel piyasalar yeni haftaya kuvvetli olmasa da pozitif bir başlangıç yapıldı. Türkiye de geçtiğimiz cuma gününden itibaren pozitif uluslararası trende dahil oldu. İşte yeni haftada takip edilecek gelişmeler…

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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