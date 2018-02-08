Piyasanın gözü bu veride! İşte beklenti

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izleyerek yönünü ararken, yurt içinde bugün açıklanacak aralık ayı sanayi üretim verileri takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında geniş bant içinde dalgalı bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86'yı, dolar endeksi de 90,5'i test etti. Dow Jones endeksi, gün içinde yüzde 1'e yakın yükseliş kaydetse de kapanışa yakın kazançlarının tamamını geri vererek günü önceki kapanışının hemen altında tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 0,50 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,90 değer kaybetti. Dün 90,4'e çıkarak analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 90,5'i test eden dolar endeksi, bugün Asya piyasalarında yatay bir seyir izliyor.

Analistler, 10 yıllık tahvil faizleri ve şubat başından beri yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksinin seyrinin takip edilmesi gerektiğini belirterek, piyasalarda artan oynaklığın yatırımcı algısını olumsuz etkilediğini ifade etti. Hafta başından beri olduğu gibi bugün de ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin açıklamalarının izleneceğini kaydeden analistler, pay piyasalarında dalgalı seyrin hafta sonuna kadar devam edebileceğini bildirdi. Dün Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, "Hisse senetlerindeki kayıpların ekonomik yansımaları olacağını sanmıyorum. Bence bunlar doğal ve sağlıklı hareketler" ifadelerini kullanırken, New York Fed Başkanı Dudley de borsadaki dalgalanmanın, ekonomiye dair görüşleri üzerinde etkili olmadığını söyledi.

##$HABER_1443845$##

Avrupa tarafında, avronun dolar karşısında gerilemesi ve Almanya'da hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiği yönündeki açıklamaların etkisiyle borsalar, önceki günkü kayıplarını telafi etti. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,60, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,82 yükseldi. Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,9 azalışla 1,2261'den günü tamamlamasının ardından bugün 1,2270 seviyesinde dengelendi. Dün Almanya'da hükümet kurmak için müzakere yürüten Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bugün Japonya’da açıklanan aralık ayı cari işlemler fazlası 797,2 milyar yenle beklentilerin altında kalırken, Asya piyasalarında Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 değer kazanırken, Çin'de açıklanan ihracat ve ithalat verilerinin beklentileri aşmasına karşın Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 geriledi.

Yurt içinde, önceki günkü sert düşüşün ardından dün tepki alımlarıyla güne başlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 116.500 puanı test etse de bu seviyelerde tutunamadı ve kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi. BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 115.570 puandan günü tamamlarken, yurt içi piyasalar kapandıktan sonra yükselişe geçen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7950 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretim verileri, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmaları, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları ile ilgili açıklamalar ve makroekonomik veri akışının takip edileceğini bildirdi. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 ve 113.900 seviyelerinin destek, 116.500 ve 118.300 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin 2017 yılı aralık ayı arındırılmamış sanayi üretim endeksine ilişkin beklentilerinin medyanı yüzde 4,2, ortalaması yüzde 4,8 oldu. Ekonomistler, aralıkta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 6,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de aylık bazda yüzde 0,2 artacağını tahmin ediyor.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, Kasım 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 7, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi endeksi de aylık bazda yüzde 0,3 artış göstermişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi endeksi

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları