Piyasanın gözü 25 Ekim’de

Eylül enflasyonu beklentilerin çok üzerinde gelince piyasanın gündeminde oturdu.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Zeynel Balcı'nın yazısı...

Yüksek enflasyon piyasalarda son günlerde yeşermeye başlayan olumlu havayı bozarken ekonomideki denge ve beklentileri de deforme etti. Borsa düştü, faiz oranı ve döviz kurları yükseldi. Yıllık tüketici fiyat enflasyonunun yüzde 24.52 ile üretici fiyatının (46.15) iki katına yaklaşması önemli. Bu durum aynı zamanda önümüzdeki dönemde talep kısıcı politikalarla enflasyon ile mücadeleyi zorlaştıracak. Maliyet enflasyonu söz konusu. Bir diğer ayrıntı 20 Eylül’de açıklanan yeni ekonomik programda yer alan 2018 yılı için yüzde 20.8 enflasyon hedefi şimdiden aşılmış oldu. Bu yıl hedefi çok muhtemeldir ki tutmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak “en kötü” geride kaldı derken önümüzdeki hafta açıklanacak “enflasyon ile mücadele planı” beklenmeye başladı.

SICAK PARA ÇEKMEK

Yüksek enflasyonda döviz kurlarındaki yükseliş (kur geçişkenliği) başta olmak üzere gıda ve enerji fiyatları büyük paya sahip. Bu açıdan döviz kurlarının baskılanması enflasyon ile mücadelede çok önemli. Kur düşüşü için de ilk akla gelen tanıdık bildik yöntem faiz artışı. Ekonomide durgunluk sinyallerinin sıklaştığı bu dönemde faiz artışı ekonomiyi daha da yavaşlatacaktır. Faizi artırmazsan kuru tutmak zorlaşıyor. Dışarıdan ciddi bir kaynak girişi olmadığı sürece yüksek kur, yüksek faiz dönemi bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Enflasyon datası sonrası gözler 25 Ekim’deki Merkez Bankası toplantısına çevrildi. Merkez Bankası’nın gösterge faiz oranı (politika faizi) son enflasyon datasıyla enflasyonun altında kaldı. Her ne kadar iç faiz oranı dışarıya göre çok yüksek olsa da yeni bir hikaye ve beklenti henüz oluşmadığına göre, Türkiye gibi dış finansman ihtiyacındaki bir ülke için negatif faiz getirisiyle sıcak para çekmek biraz zor olacak.

RAHİP ETKİSİ AZALDI

Bu sebeple 13 Eylül’de 6.25 faiz artışıyla piyasanın önünde olma politikasını benimseyen merkez bankasından 25 Ekim’de güçlü faiz artışı gelebileceği konusu piyasada dillendirilmeye başlandı. Önümüzdeki haftanın bir diğer önemli gündemi 12 Ekim Cuma günkü ABD’li rahip Brunson davası olacak. Gerçi Cumhurbaşkanı Erdoğan rahip davasının ekonomiyle ilgisi yok derken bu yöndeki algıyı tersine çevirdi. Piyasalarda Brunson davasını ekonomiyle ilişkilendiren farklı algılar vardı. Bize göre de etkisi azaldı. Rahibin serbest kalması piyasalarda kısa süreli bir rahatlama sağlasa da ne ekonomi üzerinde ne de Türkiye-ABD ilişkilerinde kalıcı bir iyimserlik yaratması zor. Ekonomik sorunların ağırlığı ve ABD ile Türkiye arasında tek sorunun tutuklu rahip olmadığı malum. Mesela S-400 füzesi konusu var. Son günlerde iç gündeme fazlaca odaklandığımızdan dış kaynaklı gelişmelere duyarsız kalmıştık. Özellikle Fed faiz artırımı, ardından ABD tahvil faiz oranlarındaki yükseliş ve devamında doların değer kazanması Türkiye’nin de yer aldığı gelişen piyasalar ve borsalar üzerinde baskıya neden olabilecek bir gelişme. ABD ekonomisinde büyüme güçlü, işsizlik düşük. Fed faiz artışı ve parasal sıkılaştırma gelecek yıl da devam edecek. Dolardaki değerlenme carry trade uygulamaları ve sıcak para akışı açısından gelişen ülke ekonomileri için olumsuz bir gelişme haliyle. Zor ekonomik gündemin baskısı altındaki piyasalarda temkinli görünüm sürüyor.

BORSA DESTEK KIRDI

BORSADA çıkış hareketi yerini düşüşe bıraktı. 97.500 seviyesinin altına gelinmesiyle çıkış trend desteği kırılırken düşüş formasyonlarından “yükselen takoz” işlerlik kazandı. İlk destekler 92.500-93.000 seviyelerinde görülüyor. Bu seviyelerde tepki alımları görülebilir. Aksi takdirde sonraki destekler 90.000 ve 87.000 seviyelerinde. Olası tepki alımlarının devamı için 96.500 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Bu durumda sonraki dirençler 99.000 ve 100.800 seviyelerinde. Sert düşüşe bağlı destek seviyelerinde tepki alımları görülebilir. Ancak direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek.

DOLAR/TL KURUNDA İLK DİRENÇ 6.25

DOLAR/TL kurunda yatay hareketin ardından tepki alımları görüldü. İlk direnç 6.25 seviyesinde. Çıkışın devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler 6.46-6.55 seviyelerinde. İlk destekler ise 6.05 ve 5.93 seviyelerinde bulunuyor. Düşüş hareketinin devamı için 5.93 seviyesinin altında kalınması gerekecek. 6.25 seviyesini geçemeyen çıkış denemeleri satışla karşılaşabilir.