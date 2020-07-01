‹ Önceki Haber TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı TürkAkım'dan doğal gaz akışı yeniden başladı Sonraki Haber › EPDK kararları Resmi Gazete'de EPDK kararları Resmi Gazete'de

Piyasaların gündeminde bu veriler olacak

01.07.2020 - 09:13 | Son Güncelleme :
Piyasaların gündeminde bu veriler olacak | Piyasa Haberleri

Küresel pay piyasalarında dün karışık bir seyir izlenmesinin ardından bugün yoğun makroekonomik veri gündemi takip edilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artışları endişeye neden olsa da ekonomi yönetimleri ve merkez bankalarının desteğini alan pay piyasalarında satış baskılarının sınırlı kalması ve çoğunlukla yükseliş eğiliminin korunması dikkati çekiyor.

New York borsası, dün pozitif bir seyir izleyerek günlük bazda ortalama yüzde 1,4 değer kazanırken, ikinci çeyreği de tarihi yükselişlerle tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek 1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını gösterdi. S&P 500 endeksi, aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazancıyla 1998'den bu yana, Nasdaq endeksi de yüzde 30,6 yükselerek 1999'dan beri en hızlı çeyreklik rallisini gerçekleştirdi.

Analistler, dün ABD'de açıklanan tüketici güven endeksinin beklentilerden iyi geldiğini anımsatarak, ekonominin normalleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi desteklemek için agresif adımlar atmaya devam edeceğine yönelik iyimserliğin, pay piyasalarında alımların güçlü kalmasını sağladığını kaydetti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Avrupa tarafında, New York borsasında alımların güçlenmesi öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti.

Asya tarafında ise bugün açıklanan verilerin ekonomiye ilişkin verdiği karışık sinyaller sonrası piyasalarda dalgalı bir seyir izleniyor. Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.

Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, dün yüzde 0,59 değer kazanan BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 6,8546'dan günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,8525 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra Fed toplantı tutanaklarının da takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 118.000 ve 120.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 114.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı imalat sanayi PMI
10.55 Almanya, haziran ayı imalat sanayi PMI ve işsizlik oranı
11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat sanayi PMI
15.15 ABD, haziran ayı ADP özel sektör istihdamı
16.45 ABD, haziran ayı imalat sanayi PMI
17.00 ABD, haziran ayı ISM imalat endeksi
21.00 ABD, Fed toplantı tutanakları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
115.315 Değişim: -1,04% Hacim : 24.649 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 115.123 01.07.2020 Yüksek 117.358
Açılış: 117.168
6,8478 Değişim: 0,01%
Düşük 6,8429 02.07.2020 Yüksek 6,8508
Açılış: 6,847
7,7125 Değişim: 0,09%
Düşük 7,6956 02.07.2020 Yüksek 7,7158
Açılış: 7,7058
389,60 Değişim: -0,08%
Düşük 389,40 02.07.2020 Yüksek 390,42
Açılış: 389,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.