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Piyasaların gözü seçimlerde

22.06.2018 - 09:49
Piyasaların gözü seçimlerde

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlerken, yurt içinde hafta sonu gerçekleştirecek seçimler bekleniyor.

ABD'de dün açıklanan işsizlik başvuruları verisinin son 1,5 ayın en düşük seviyesine işaret etmesine karşın pay piyasalarında satış ağırlıklı seyrin devam ettiği görüldü.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin, eyaletlerin internet üzerinden yapılan alışverişlerden (e-ticaret) satış vergisi toplayabileceğine karar vermesinin bu sektör hisselerinde düşüşlere neden olduğu, bunun da piyasa genelindeki negatif havayı desteklediği belirtiliyor. 

Dün Dow Jones endeksi düşüşünü üst üste 8'inci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,80 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,63 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,88 geriledi.

AA'nın haberine göre; Avrupa tarafında, göçmen politikaları konusundaki anlaşmazlıklar gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülkenin maliye bakanlarının katılacağı Ekonomik ve Mali İşler Konseyi (ECOFIN) toplantısı yatırımcıların odağında yer alıyor.

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Dün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda politika faizi ve varlık alım hedefinde değişikliğe gitmemesine karşın Avrupa borsalarındaki düşüşlerin devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,93 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,05 değer kaybetti.

Bugün Japonya'da açıklanan enflasyon ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yükseliş kaydetmesine rağmen kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,1 geriledi.

Yurt içinde, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde piyasaların yurt dışından pozitif ayrışması dikkati çekiyor.

Dün açıklanan tüketici güven endeksinin haziranda yükseliş kaydetmesi sonrasında BIST 100 endeksi günü yüzde 0,53 artışla 95.057 puandan tamamlarken, dolar/TL de yüzde 0,18 azalışla 4,7257'den kapandı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7350 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, hafta sonu gerçekleştirilecek seçimler öncesinde dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt dışında ise PMI verileri ile Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısından çıkacak kararların takip edileceğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, olası düşüşlerde ise 93.400 ve 92.100 desteklerinin öne çıkacağını söyledi

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.30 Almanya, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

11.00 Avro Bölgesi, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI

14.30 Türkiye, haziran ayı finansal hizmetler güven endeksi

16.45 ABD, haziran ayı imalat ve hizmet sektörü PMI 


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