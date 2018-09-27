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Piyasaların gözü rahip kararı ve kredi düzenlemesinde

27.09.2018 - 11:26
Piyasaların gözü rahip kararı ve kredi düzenlemesinde

Dün FED kararı öncesi piyasalarda olumlu hava yaşanmasında, yabancı yatırımcıların davranışlarındaki değişikliğin rol oynadığı belirtiliyor.

İşte Hürriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam'ın bugünkü yazısı...

12 Ekim’deki mahkemeden rahibin ABD’ye dönüşünü sağlayacak bir karar çıkma ihtimalinin fiyatlanmaya başladığı kaydediliyor.

Bunun yanında piyasaların gözü bir yandan da Yeni Ekonomik Programda (YEP) yer almayan, gerekirse yapılacağı açıklanan, reel sektörün bankalardan kullandıkları kredilere ilişkin yeni bir düzenleme çıkmasında. Şirket kredileri ve bireysel kredilerde düzenleme ihtimalinin sektörde daha çok konuşulur olduğu, bu arada Ankara’daki hazırlıkların da yoğunlaştığını söyleyebiliriz.

Piyasadaki beklentilere baktığımızda en çok takip edilen gelişmenin rahiple ilgili mahkeme kararı olacağı anlaşılıyor. ABD Dışişleri Bakanı’nın konuyla ilgili açıklamasından sonra yeniden alevlenen bu beklenti, tümüyle olmasa bile, yavaş yavaş satın alınmaya başladı.

‘YENİ GİRİŞ OLABİLİR’

Konuyla ilgili konuştuğumuz banka analistleri, son olarak Cumhurbaşkanı’nın konuyla ilgili açıklamalarının da serbest bırakmanın mümkün olabileceği biçiminde yorumlandığını söylediler. Bu ihtimali değerlendiren ve çıkma aşamasında olan yabancıların yeniden pozisyon almaya başladığını gördüklerini kaydeden analistler, “Önümüzdeki döneme ilişkin yabancı tavrının değişip, miktarı bilinmese bile, yeniden bir giriş olabileceği” gibi bir havanın esmeye başladığını kaydettiler.

12 Ekim’de beklenen karar çıktığı takdirde dolar kurunun 6 TL’nin altına gelmesini beklediklerini, o açıdan mevcut fiyatlardan, “yabancıların yine de serbest bırakılmaması yönünde bir karar çıkabileceğini göz önünde tuttuklarının” anlaşıldığını söylediler. 

Yani kesin olmamakla birlikte 12 Ekim’deki mahkemeden ABD’nin istediği bir karar çıkmasının fiyatlanmaya başladığı söylenilebilir. O zamana kadar başka unsurlar devreye girmezse, belli ki 12 Ekim’de çıkacak bu yöndeki karar, özellikle kurlarda ciddi bir düşüş etkisi yaratabilir. Tersinden bakacak olursak da; bırakılmadığı takdirde bu kez kurların yukarı yönlü hareketini doğal karşılamak gerekecek.

KREDİ ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞTI

Piyasaları etkileyen ikinci beklenti ise bankacılık sistemine ilişkin düzenlemeye ilişkin. Bir düzenleme bekleniyor ama içeriği ve sorunun çözümü için nasıl bir formülün ortaya çıkarılacağı merak ediliyor. O nedenle piyasaların fiyatlandırmak için bu konudaki düzenlemenin detaylarına bakmak isteyeceği söyleniyor.

YEP açıklanmadan önce sorunlu banka kredilerinin ayrı bir şirkette toplanması, bunun karşılığında hazine kağıdı verilmesini öngören formül dahil, büyüyen banka kredileri sorununa çözüm için bir formül çıkması bekleniyordu.

Ancak YEP’de böyle bir düzenleme yer almadı. Buna karşılık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, stres testi anlamına gelecek çalışmaların yapılıp, gerekirse düzenleme yapılacağını söylemişti.

Ankara’da bu konudaki çalışmaların hız kazandığını biliyoruz. Özellikle Merkez Bankası’nda yoğun toplantılar yapıldığını görüyoruz. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu konudaki formülasyon netleştirilebilmiş değil. Kredileri satın alacak kamu kuruluşu adına verilecek Hazine kağıtları, kamu borcunun artacak olması gibi hususlar masaya yatırılıyor. Bakan Albayrak gelene kadar alternatifli çalışmalar yapılıp, kararın en erken önümüzdeki haftaya çıkabileceğini söyleyebiliriz.

Böyle bir düzenleme çıksa bile, bunun piyasalar tarafından olumlu karşılanacağı konusunda ise bir garanti bulunmuyor. Yani maliyeti ve piyasaya etkisi şimdilik kestirilemese de, belli ki kredilere ilişkin bir düzenleme de kapıda.


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