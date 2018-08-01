‹ Önceki Haber Sanayi Bakanlığı'na üç yeni yardımcı Sanayi Bakanlığı'na üç yeni yardımcı Sonraki Haber › BDDK'dan İyzi AŞ'ye faaliyet izni BDDK'dan İyzi AŞ'ye faaliyet izni

Piyasaların gözü Fed'de olacak

01.08.2018 - 09:23 | Son Güncelleme :
Piyasaların gözü Fed'de olacak

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin bu akşam açıklanacak faiz kararına odaklandı.

Fed'in bugün saat 21.00'de açıklanacak faiz kararı piyasaların odağında yer alırken, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de takip edilecek.

Fed'in bugün yüzde 1,75-2,00 aralığında bulunan politika faizini sabit tutması beklenirken, karar metnindeki eylül toplantısına ilişkin sinyallerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağı belirtiliyor.

ABD'de dün açıklanan kişisel gelir ve harcamalar yüzde 0,4 artarak beklentileri karşılarken, pay piyasaları alış ağırlıklı bir seyir izledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,49 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,55 değer kazandı.

##$HABER_1448083$##

Analistler, açıklanan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketleri öne çıkardığını kaydederek, özellikle Apple'ın finansal sonuçları sonrasında hisselerindeki sert yükselişin pay piyasalarını pozitif etkilemeye bugün de devam edebileceğini söyledi.

Fed kararları öncesinde yükseliş eğiliminde hareket eden dolar endeksi ise dünkü yüzde 0,2'lik artışın ardından bugün Asya piyasalarında da yüzde 0,2 primle 94,7'ye çıktı. 

Avrupa tarafında, dün açıklanan Avro Bölgesi büyüme ve enflasyon verilerinin beklentilere yakın gerçekleşmesinin ardından borsalarda pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,06, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,62 yükseliş kaydetti. 

Bugün açıklanan imalat sanayi PMI verilerine göre Japonya'da önceki aya göre artış dikkati çekerken, Çin'de ise sınırlı bir gerileme görüldü. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,87 yükseldi, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,67 değer kaybetti. 

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda, enflasyon tahminlerinin piyasa beklentilerine yakınlaşması ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklamaları pay piyasalarını pozitif etkiledi.

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,83 artışla 96.952 puandan tamamlarken, Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı ise devam etti. Dün 4,9143'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,9310'dan işlem görüyor. 

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile Hindistan, Brezilya ve ABD merkez bankalarının faiz kararlarının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinde 96.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 99.000 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi. 

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle: 

10.00 Türkiye, temmuz ayı imalat sanayi PMI 
10.55 Almanya, temmuz ayı imalat sanayi PMI 
11.00 Avro bölgesi, temmuz ayı imalat sanayi PMI 
15.15 ABD, ADP özel sektör istihdamı 
16.45 ABD, temmuz ayı imalat sanayi PMI 
17.00 ABD, ISM imalat endeksi 

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

‹ Önceki Haber Sanayi Bakanlığı'na üç yeni yardımcı Sanayi Bakanlığı'na üç yeni yardımcı Sonraki Haber › BDDK'dan İyzi AŞ'ye faaliyet izni BDDK'dan İyzi AŞ'ye faaliyet izni
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
97.211 Değişim: 0,27% Hacim : 7.496 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.245 01.08.2018 Yüksek 97.410
Açılış: 97.122
4,9250 Değişim: 0,24%
Düşük 4,9076 01.08.2018 Yüksek 4,9395
Açılış: 4,91335
5,7499 Değişim: 0,02%
Düşük 5,7381 01.08.2018 Yüksek 5,7738
Açılış: 5,74895
192,89 Değişim: -0,25%
Düşük 192,45 01.08.2018 Yüksek 194,30
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.