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Piyasaların gözü Fed'de! İşte piyasa beklentisi

31.01.2018 - 09:17

Küresel piyasalar dün negatif bir seyir izlemesinin ardından, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu akşam açıklanacak kararlarına odaklandı.

ABD'de dün pay piyasalarında satış baskılarının etkisini artırması ile yüzde 1'i aşan düşüşler görüldü. Bugünkü FOMC kararları öncesinde ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,7349 ile Nisan 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi 89,0-89,6 dar bandındaki dalgalı seyrini devam ettirdi. Dün Dow Jones endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 1,09 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,86 değer kaybetti. Analistler, dün başlayan ve kararları bugün açıklanacak, Janet Yellen'ın başkanlığındaki son FOMC toplantısından faiz değişikliği beklemiyor. Fed aralık ayı toplantısında faizleri 25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına çıkarmıştı. Fed'in yeni başkanı Jerome Powell'ın şubat ayında görevi Yellen'dan devralacağını hatırlatan analistler, şubatta toplantısı bulunmayan Fed’in mart toplantısına ilişkin 25 baz puanlık faiz artırım beklentilerinin yüzde 87 seviyesinde olduğunu kaydetti.

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Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi 2017 yılının 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,7 ile beklentiler doğrultusunda büyürken, Almanya'da enflasyon ocak ayında yıllık yüzde 1,6 ile tahminlerin altına geriledi. Açıklanan veriler ekonomik görünümdeki pozitif seyir beklentilerini değiştirecek sinyaller üretmezken, pay piyasalarında düşüşün devam ettiği görüldü. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,09 değer kaybetti. Avro/dolar paritesinin dün 1,2336'ya kadar gerilemesinin ardından tekrar yükselişe geçerek bugün 1,2430 seviyelerinde dengelendiğine dikkati çeken analistler, bugün yoğun veri akışının takip edileceğini ifade etti.

Bugün Japonya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin yüzde 4,2 ile beklentilerin üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün uluslararası borsalarda etkisini artıran satış baskısının etkisiyle gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 düşüşle 119.303 puandan tamamladı. Dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu'nda 2018 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 7'den yüzde 7,9'a yükseltilmesi ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya’nın açıklamalarının şahin olarak değerlendirilmesi sonrasında 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 12,03'ten yüzde 11,88'e kadar gerilerken, dolar/TL ise 3,77-3,79 bandında dengelendi. Analistler, Çetinkaya’nın açıklamalarının TCMB’nin sıkı duruştan vazgeçmeyeceği algısını güçlendirdiğini belirterek, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise FOMC kararları öncesinde yoğun veri akışının takip edileceğini dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret 
10.00 Almanya, aralık ayı perakende satışlar 
11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik 
13.00 Avro Bölgesi, ocak ayı TÜFE 
16.15 ABD, ADP ocak ayı özel sektör istidamı 
18.00 ABD, aralık ayı bekleyen konut satışları 
22.00 ABD, FOMC kararları


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