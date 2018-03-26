Piyasaların gözü büyüme verisinde

Küresel piyasalar negatif bir seyir izlerken, yeni haftada ABD, İngiltere ve Türkiye'de açıklanacak 2017 yılına ilişkin büyüme verileri ile siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında olacak.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump'ın "ticaret savaşları"nı kızıştıracak adımları pay piyasalarında satış baskısının artmasına neden olurken, bu hafta ABD, İngiltere ve Türkiye'de açıklanacak 2017 yılına ilişkin büyüme verileri ile Trump'ın atacağı adımlar ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) zirvesi takip edilecek.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Çin arasındaki ticaret açığını azaltmak için attığı adımlar sonrasında pay piyasalarında yüzde 2'yi aşan kayıplar yaşanırken, dolar endeksi, cuma günü yüzde 0,5 değer kaybederek 89,4'e geriledi. Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan dayanıklı tüketim malı siparişleri verisinin yüzde 3,1 artışla beklentileri aşmasına karşın Dow Jones endeksi yüzde 1,77, S&P 500 endeksi yüzde 2,10 ve Nasdaq endeksi de yüzde 2,43 değer kaybetti. Analistler, Trump'ın attığı adımlar ve üst yönetime ilişkin soru işaretlerinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını belirtti.

Avrupa tarafında, geçen hafta boyunca pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, avro/dolar paritesi haftalık bazda yüzde 0,52 yükseliş kaydetti. Cuma günü Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,77, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,39 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,44 değer kaybetti. Analistler, bu hafta İngiltere ve Fransa'da 2017 yılının 4'üncü çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH), Almanya'da ise enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Bugün Asya piyasalarının yeni haftaya karışık bir görünümle başladığı görülüyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi gün içinde sert düşmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla toparladı ve kapanışa yakın artıya geçti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,7 değer kaybetti.

Yurt içinde, bugün Bulgaristan'ın Varna şehrinde başlayacak Türkiye-AB Zirvesi gündemin en üst sırasına yerleşirken, 29 Mart Perşembe günü 2017 yılına ilişkin GSYH verisi ile açıklanacak teşvik belgeleri yatırımcıların odağında olacak. Cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,43 azalışla 116.603 puana gerilerken, 4,0367 ile tarihi zirvesinin görmesinin ardından düşüşe geçen dolar/TL haftayı 3,9850'den tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,4 azalışla 3,9680 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye-AB zirvesi, AB Konseyi Dönem Başkanı Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un ev sahipliğinde bugün Varna'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junker'in liderliğinde gerçekleşecek. Zirveden gelecek haber ve açıklamaların takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 116.000 ve 114.500 seviyelerinin destek, 117.700 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, 2017 yılında GSYH'nin yüzde 7,3 büyümesini tahmin ediyor. Ekonomistlerin geçen yılın son çeyreğine ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 7,1 oldu. Türkiye ekonomisi 2017 yılında birinci çeyrekte yüzde 5,3, ikinci çeyrekte yüzde 5,4 ve üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 büyümüştü.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

09.45 Fransa, 2017 yılı 4. çeyrek GSYH

15.30 ABD, şubat ayı Chicago ulusal aktivite endeksi

17.30 ABD, mart ayı Dallas Fed imalat endeksi

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