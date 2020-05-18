Piyasaların gözü bu hafta Avrupa'da olacak | Piyasa Haberleri

Dünya genelinde mayıs ayının ilk yarısını borsa endeksleri negatif geçirdi. Türkiye en dayanıklı piyasalardan biri oldu. Peki, mayıs ayının ikinci yarısı beklenti nedir? Bu hafta piyasaları en çok ilgilendirecek faktör ise Avrupa Birliği'nin kurtarma fonunun büyüklüğü ve yapısı olacak.

Bigpara ‘Pusula’ yazarı olarak binlerce kişiye ulaşan Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, geçtiğimiz haftayı değerlendirip, yeni haftada hangi veri ve gelişmelerin takip edileceğini değerlendirdi. İşte Karayazıcı’nın haftalık piyasa yorumu…

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