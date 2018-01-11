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Piyasaları karıştıran haber 'uydurma' mı?

11.01.2018 - 09:44

Çin döviz idaresi, Çin'in ABD hazine tahvilleri alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü haberi "uydurma" olabileceği açıklandı.

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE) Çin'in ABD Hazine tahvillerinin alımını yavaşlatmayı veya durdurmayı düşündüğü yolundaki bir haberin hatalı bilgilere dayalı ve "uydurma" olabileceğini açıkladı.

Bloomberg News dünkü haberinde, Çin'in geniş döviz varlığını dikkate alan Çinli yetkililerin, piyasanın kendileri için çekiciliğinin azaldığı ve ABD-Çin ticaret geriliminin arttığı bir ortamda, Amerikan hazine tahvillerinin alımının yavaşlatılmasını veya son verilmesini önerdiğini bildirmişti. Haber, ABD hazine tahvil getirilerinin 10 ayın en yüksek seviyesine yükselmesine ve doların düşmesine yol açtı.

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SAFE, internet sitesinde bugün yer alan bir açıklamada, "Haber yanlış bilgi kaynağına dayandırılmış veya uydurma olabilir" dedi.

AÇIKLAMANIN ARDINDAN TAHVİL GETİRİSİ YÜKSELDİ

Dünkü kapanış değeri olan yüzde 2.549'dan yüzde 2.5366'ya geriledi, dolar ise yen karşısında yüzde 0.3 artarak 111.72'e yükseldi.

SAFE, Çin'in "döviz varlıklarının genel güvenliğini korumak ve bu varlıkların değerlerini korumak ve artırmak" amacıyla döviz rezerv varlıklarında yatırımlarını çeşitlendirdiğini bildirdi.

Çin'in rezervlerinin gerçek yapısı devlet sırrı olarak saklanıyor. Bu veri, küresel yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor.

ABD hazine bakanlığının verilerine göre ülke, Ekim 2017 itibariyle 1.19 trilyon dolar değerinde ABD hazine tahviliyle Amerikan devlet tahvillerinin en büyük yabancı sahibi.

Çin merkez bankası verileri, sıkı regülasyonlar ve yüksek yuanın sermaye çıkışlarını engellemeye devam etmesi nedeniyle Çin'in döviz rezervlerinin Aralık ayında 20.2 milyar dolar artışla 3.14 trilyon dolara yükseldiğini gösteriyor.


Etiketler

  • hazine tahvilleri
  • Çin Devlet Döviz İdaresi
  • döviz varlığı
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