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Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek

05.08.2020 - 09:23
Piyasalarda veri gündemi yoğun! Bunlar takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığı yönündeki haberler ile dün New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasındaki görüşmenin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret etti. ABD basınına yansıyan haberlerde ise, iki taraf arasında işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda ise henüz anlaşma sağlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de fabrika siparişleri, haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentileri aştı.
Bu gelişmelerle, Dow Jones endeksi yüzde 0,62, S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

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Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir izlendi. Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin haziranda yüzde 0,7 artarak beklentileri aşması sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,36 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,28 yükseldi.

Asya tarafında, bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 değer kazandı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin pay piyasaları üzerinde baskı oluşturduğunu, değerli metal fiyatlarındaki yükseliş eğilimini ise desteklediğini kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 2,1 artışla tarihinde ilk kez 2.000 doların üzerine çıkması sonrası bugün Asya piyasalarında 2.020 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşün ons fiyatı ise dün yaklaşık yüzde 7 değer kazanması sonrası 26 dolar seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dünya borsalarından negatif ayrışan Borsa İstanbul'da, yüzde 3,53 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 1.087,16 puandan tamamladı. Dün 6,9007'ye gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9260 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 ve 1.060 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı reel efektif döviz kuru
10.55 Almanya, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
11.30 İngiltere, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
12.00 Avro Bölgesi, haziran ayı perakende satışlar
14.30 Türkiye, mayıs ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri
15.15 ABD, temmuz ayı ADP özel sektör istihdamı
15.30 ABD, haziran ayı dış ticaret dengesi
16.45 ABD, temmuz ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
17.00 ABD, ISM imalat dışı endeks


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