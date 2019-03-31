Piyasalarda ‘swap’ dalgası | Piyasa Haberleri

Alışılagelen ekonomi parametrelerinin yerine ‘swap’ konuştuğumuz haftayı geride bıraktık. Piyasalar da denge oluşturma çabasında. Seçim sonuçları, Londra piyasaları ve enflasyon bu haftanın gündemi olacak.

İşte Hürriyet gazetesi Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Geçen hafta son dönemlerin en dalgalı seyrini yaşayan piyasalarda denge arayışı sürüyor. Haftaya alışılagelen parametrelerden çok Londra swap piyasası işlemleri damga vurdu. Doğal olarak herkes swap hakkında yazar, konuşur oldu. Finansal okuryazarlık oranının artmasına muhtemelen bir katkısı da olmuştur. Londra piyasasında TL satıp dolar/TL yükseleceği yönünde alınan pozisyonlar sonrası TL sıkışıklığının üzerine bankalar da likiditeyi kısınca swap faiz oranı yüzde 1000’in üzerine çıktı. Bu durumda TL varlık yaratmak adına yabancı bankaların satışa geçmesi nedeniyle Borsa İstanbul sert düştü, tahvil bono faiz oranları ise yükseldi. Artan TL sıkışıklığı ve taşıma maliyeti nedeniyle kapanmak durumunda kalan pozisyonlar dolar/TL kurunu aşağıya çekti. Ardından Londra swap piyasasına bankalar tarafından TL likidite sağlamasıyla swap faiz oranları düşünce bu defa döviz kurlarında yükseliş görüldü ve yabancı bankalar borsada sattığı hisseleri yerine koymaya başladılar.

Bu durum Borsa İstanbul’da tepki yükselişine neden oldu. Ne kadar satıp almışlar tutarını önümüzdeki perşembe günü 14.30’da Merkez Bankası’nın açıklayacağı verilerde görebileceğiz. Piyasalarda denge bulmaya çalışıyor. Ancak yaşanan bu sürecin yabancı yatırımcı üzerinde ve swap piyasasının kullanılmasında yan etkilerinin olup olmayacağı veya ne ölçüde olacağı önümüzdeki günlerde test edilecek bir konu. Bugün yapılacak seçim sonuçları ve Londra swap piyasalarında TL üzerinden yapılan işlemler önümüzdeki haftanın ilk gündemi olacak. Diğer gündemler arasında mart ayı enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerini saymak mümkün. Ancak piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkisi olmaz.

KÜRESEL YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Dışarıda zayıflayan borsalar ve merkez bankası kaynaklı gelişmeler yakından takip ediliyor. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankalarının kararlarını yönlendiriyor. Fiyatlamalar da bu yönde oluşmaya başladı. ABD 10 yıllık faiz oranı bazı kısa vadeli tahvil faiz oranlarının altına çekildi. Diğer yandan ABD merkez bankasının faiz artışına ve bilanço küçültmeye ara vermesi sonrası şimdi de faiz indirimini olasılık olarak değerlendirenler yok değil. ABD-Çin ticari görüşmeleri ve İngiltere’nin Brexit konusunda belirsizlikleri sürüyor. Türkiye’de ağustosta yaşanan kur ve faiz artışı sonrası ekonomideki yavaşlamanın yerini dipten dönüşe bıraktığı yönünde veriler gelmeye başlamıştı. Devamı için son günlerdeki kur artışının gevşemesi önemli. Kur geçişkenliği açısından enflasyon ilk akla gelen parametre.

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaştı. İlk destekler 5.50-5.32 seviyelerinde. İlk önemli dirençler 5.65 ve 5.84 -5.94 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 5.94 seviyesinin üzerinde ise sonraki direnç 6.18 seviyesinde. Geniş bantta hareket eden döviz kurlarında geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği yükseliş denemelerinin satışla karşılaştığı görünüm sürüyor.

BORSAYA DESTEK SEVİYELERİNDEN TEPKİ GELDİ

SERT düşüş sonrası önemli destek seviyelerine çekilen borsaya tepki alımları geldi. 90.500-89.500 ilk önemli destek noktaları. Bu seviyeler aynı zamanda trend destek noktaları. Bu seviyelerin altında ise düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 87.000 ve 84.600 seviyelerinde. İlk dirençler 95.000 ve 97.000. Tepki çıkışının güç kazanması için daha önemli görülen 97.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 100.600 seviyesinde görülüyor. Tepki yükselişi direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.