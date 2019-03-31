‹ Önceki Haber Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Sonraki Haber › Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç

Piyasalarda ‘swap’ dalgası

31.03.2019 - 11:31 | Son Güncelleme :
Piyasalarda ‘swap’ dalgası | Piyasa Haberleri

Alışılagelen ekonomi parametrelerinin yerine ‘swap’ konuştuğumuz haftayı geride bıraktık. Piyasalar da denge oluşturma çabasında. Seçim sonuçları, Londra piyasaları ve enflasyon bu haftanın gündemi olacak.

İşte Hürriyet gazetesi Zeynel Balcı'nın bugünkü yazısı...

Geçen hafta son dönemlerin en dalgalı seyrini yaşayan piyasalarda denge arayışı sürüyor. Haftaya alışılagelen parametrelerden çok Londra swap piyasası işlemleri damga vurdu. Doğal olarak herkes swap hakkında yazar, konuşur oldu. Finansal okuryazarlık oranının artmasına muhtemelen bir katkısı da olmuştur. Londra piyasasında TL satıp dolar/TL yükseleceği yönünde alınan pozisyonlar sonrası TL sıkışıklığının üzerine bankalar da likiditeyi kısınca swap faiz oranı yüzde 1000’in üzerine çıktı. Bu durumda TL varlık yaratmak adına yabancı bankaların satışa geçmesi nedeniyle Borsa İstanbul sert düştü, tahvil bono faiz oranları ise yükseldi. Artan TL sıkışıklığı ve taşıma maliyeti nedeniyle kapanmak durumunda kalan pozisyonlar dolar/TL kurunu aşağıya çekti. Ardından Londra swap piyasasına bankalar tarafından TL likidite sağlamasıyla swap faiz oranları düşünce bu defa döviz kurlarında yükseliş görüldü ve yabancı bankalar borsada sattığı hisseleri yerine koymaya başladılar.

Bu durum Borsa İstanbul’da tepki yükselişine neden oldu. Ne kadar satıp almışlar tutarını önümüzdeki perşembe günü 14.30’da Merkez Bankası’nın açıklayacağı verilerde görebileceğiz. Piyasalarda denge bulmaya çalışıyor. Ancak yaşanan bu sürecin yabancı yatırımcı üzerinde ve swap piyasasının kullanılmasında yan etkilerinin olup olmayacağı veya ne ölçüde olacağı önümüzdeki günlerde test edilecek bir konu. Bugün yapılacak seçim sonuçları ve Londra swap piyasalarında TL üzerinden yapılan işlemler önümüzdeki haftanın ilk gündemi olacak. Diğer gündemler arasında mart ayı enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verilerini saymak mümkün. Ancak piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde çok fazla etkisi olmaz.

KÜRESEL YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Dışarıda zayıflayan borsalar ve merkez bankası kaynaklı gelişmeler yakından takip ediliyor. Küresel ekonomideki yavaşlama beklentileri ABD ve Avrupa başta olmak üzere merkez bankalarının kararlarını yönlendiriyor. Fiyatlamalar da bu yönde oluşmaya başladı. ABD 10 yıllık faiz oranı bazı kısa vadeli tahvil faiz oranlarının altına çekildi. Diğer yandan ABD merkez bankasının faiz artışına ve bilanço küçültmeye ara vermesi sonrası şimdi de faiz indirimini olasılık olarak değerlendirenler yok değil. ABD-Çin ticari görüşmeleri ve İngiltere’nin Brexit konusunda belirsizlikleri sürüyor. Türkiye’de ağustosta yaşanan kur ve faiz artışı sonrası ekonomideki yavaşlamanın yerini dipten dönüşe bıraktığı yönünde veriler gelmeye başlamıştı. Devamı için son günlerdeki kur artışının gevşemesi önemli. Kur geçişkenliği açısından enflasyon ilk akla gelen parametre. 

DOLAR/TL KURUNDA TEPKİ ÇIKIŞI SÜRÜYOR

DOLAR/TL kurunda geri çekilmeler tepki alımlarıyla karşılaştı. İlk destekler 5.50-5.32 seviyelerinde. İlk önemli dirençler 5.65 ve 5.84 -5.94 seviyelerinde. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 5.94 seviyesinin üzerinde ise sonraki direnç 6.18 seviyesinde. Geniş bantta hareket eden döviz kurlarında geri çekilmelerde tepki alımlarının geldiği yükseliş denemelerinin satışla karşılaştığı görünüm sürüyor.

BORSAYA DESTEK SEVİYELERİNDEN TEPKİ GELDİ

SERT düşüş sonrası önemli destek seviyelerine çekilen borsaya tepki alımları geldi. 90.500-89.500 ilk önemli destek noktaları. Bu seviyeler aynı zamanda trend destek noktaları. Bu seviyelerin altında ise düşüşün devamıyla birlikte sonraki destekler 87.000 ve 84.600 seviyelerinde. İlk dirençler 95.000 ve 97.000. Tepki çıkışının güç kazanması için daha önemli görülen 97.000 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki direnç 100.600 seviyesinde görülüyor. Tepki yükselişi direnç seviyelerinde satışla karşılaşabilir.


‹ Önceki Haber Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Tarıma dayalı yatırım projelerinde süre uzatıldı Sonraki Haber › Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç Yılın ilk çeyreğinde 'altın' kazanç
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.784 Değişim: 0,00% Hacim : 7.226 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 91.904 29.03.2019 Yüksek 94.247
Açılış: 92.499
5,6099 Değişim: 0,51%
Düşük 5,5646 01.04.2019 Yüksek 5,6112
Açılış: 5,5816
6,3067 Değişim: 0,82%
Düşük 6,2437 01.04.2019 Yüksek 6,3219
Açılış: 6,25525
233,08 Değişim: 0,64%
Düşük 231,26 01.04.2019 Yüksek 233,26
Açılış: 231,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.