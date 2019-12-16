Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar fiyatları geçtiğimiz haftayı 5.81 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 5.82 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8018 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8541 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.13 itibarıyla 5.8498 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5213 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8180 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.22 düşüşle 96.53 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1146 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.52 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 278 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 277,7 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 275,9 liradan tamamladı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 277,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 451 lira, Cumhuriyet altını da 1.847 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.478 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında imzalanan birinci faz ticaret anlaşmasının içeriğinin belli olmaması sebebiyle küresel piyasalarda yatırımcıların tedirgin duruşlarını koruduklarını kaydetti.

Analistler, bugün dünya genelinde öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 278 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BORSA HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,18 artışla 110.673,98 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 197,38 puan ve yüzde 0,18 değer kazancıyla 110.673,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,18 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile spor oldu.

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Geçen haftanın son işlem gününde 112.000 sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 110.476,59 puandan tamamlamıştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde piyasaların beklentisi doğrultusunda birinci faz anlaşmaya varılsa da konuya ilişkin detaylar ve gelecek açıklamaların gündemin odağında kalmaya devam edeceğini belirterek, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Bu hafta perşembe günü İngiltere ve Japonya merkez bankalarının faiz kararları ve cuma günü ABD'nin büyüme verisinin, haftanın ekonomi gündeminde öne çıktığını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 seviyesinin direnç, 108.500'ün destek konumuna geldiğini söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 135.100 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 134.975 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 135.100 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 135.425 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 seviyesinin direnç, 134.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Hafta genelinde ise ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde birinci faz anlaşmaya varılması sonrası konuyla ilgili detaylar, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve perşembe günkü İngiltere ile Japonya merkez bankalarının faiz kararlarının öne çıktığını dile getiren analistler, cuma günü ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

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