Dolar fiyatları, Euro fiyatları, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 5.78 TL seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7699 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8173 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.09 itibarıyla 5.8135 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4932 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.7565 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.47 düşüşle 97.92 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1165 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.35 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.83 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından 273,3 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 273,6 liradan tamamladı.

Yeni güne de düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 düşüşle 273,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 448 lira, Cumhuriyet altını da 1.830 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.469 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşması imzalanabileceği beklentilerinin küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını ve altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçimin ilk sonuçlarına göre, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin parlamentoda tek başına çoğunluğu sağladığını vurgulayan analistler, bu sonucun da risk algısında görece azalmaya sebep olduğunu kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,7 yükselişle 136.000 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 136.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 900 puan üzerinde, 136.000 seviyesinde dengelendi. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini 200 baz puan düşürerek yüzde 12'ye çekmesi sonrası alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 135.100 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın ardından Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın beklentiler doğrultusunda hareket etmesinin devamında ABD ile Çin arasında bu ay içinde bir anlaşma imzalanacağına yönelik haberlerle piyasalardaki risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 136.600 ve 138.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 5,4 artacağı tahmin ediliyor.

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