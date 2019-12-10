Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.80 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8007 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8190 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.22 itibarıyla 5.8071 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4324 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6468 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında İngiltere'de sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi, Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.76 TL'nin destek, 5.85 TL'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 97.55 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1075 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.47 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.11 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 273 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından 273,4 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde, 272,8 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 273,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.837 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.463 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına rağmen piyasalardaki temkinli duruşun korunduğunu söyledi.

Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğuna dikkati çeken analistler, faiz oranlarında bir değişiklik beklenmediğini, karar metni ve toplantı sonrası yapılacak basın toplantısında 2020 para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını bildirdi.

Analistler, bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da ZEW beklenti anketindeki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 doların destek, 1.484 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 271-275 lira bandının izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 132.900 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan altında, 132.900 seviyesinde dengelendi. Dün, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,32 düşüşle 133.050 puandan tamamladı.

Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde piyasaların gündeminin odağında, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, 131.000 seviyesinin ise destek konumuna geldiğini söyledi.

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