Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7410 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7585 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.40 itibarıyla 5.7547 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3910 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.5694 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 97.37 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1103 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.36 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.18 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 349,93 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 109.008,91 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu. Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.658,98 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

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Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını bildirdi. Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verilerinin, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "b1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 133.600 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 150 puan üzerinde, 133.600 seviyesinde dengelendi. Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 133.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak kasım ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

Teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ve aşılması durumunda 136.500 puanın gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 131.000 seviyesinin destek konumuna geldiğini söyledi.

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