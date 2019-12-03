Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7372 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7571 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.29 itibarıyla 5.7480 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3695 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4524 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.80 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1078 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.17 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,12 azalışla 107.873,03 seviyesine geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 131,29 puan ve yüzde 0,12 değer kaybıyla 107.873,03 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,14, holding endeksi yüzde 0,12 düşüş kaydetti.

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Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,52 ile metal ana sanayi oldu. Dün beklentilere yakın gelen büyüme verisi ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanmanın etkisiyle alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 1,03 değer kazancıyla 108.004,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.200 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Endeksin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 110.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 106.400 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 132.800 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 300 puan altında, 132.800 seviyesinde dengelendi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 133.100 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise İngiltere'de devam eden NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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