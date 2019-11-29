Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7399 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7671 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.17 itibarıyla 5.7514 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3323 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4165 TL seviyesinde işlem görüyor.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 98.31 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1006 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.44 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.14 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yatay bir seyir izleyerek 107.095,74 puan oldu. Günün ilk yarısında yatay seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,03 ve 30,44 puan azalarak 107.095,74 puana gerilerken, toplam işlem hacmi 3,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,19 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,03 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile ulaştırma oldu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, günün ilk yarısında 107.000-107.700 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksinin, bir önceki kapanışın hemen altında dengelendiğini ifade etti.

ABD piyasalarının dün başlayan Şükran Günü tatili nedeniyle bugün yarım gün işleme açılacağını, dolayısıyla piyasalarda öğleden sonra da sakin bir seyir izlenebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 270 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 269,6 liradan tamamladı.

Yeni güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde, 270 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 440 lira, Cumhuriyet altını da 1.802 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,1 artışla 1.457,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamasının ardından, devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin arttığını bildirdi.

Azalan küresel risk iştahı ile altının ons fiyatının dünden itibaren toparlandığını ifade eden analistler, ABD'de piyasaların Şükran Günü tatili nedeniyle yarım gün açık olacağını, bu nedenle bugün sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini dile getirdi.

Analistler, Trump'ın, Hong Kong adımı sonrası 15 Aralık'ta devreye girecek bazı gümrük tarifelerinin ertelenip ertelenmeyeceği ve Çinli yetkililerden gelebilecek konuyla ilgili açıklamaların gündemin odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 düşüşle 133.200 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.175 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 250 puan altında, 133.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,23 artışla 133.450 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan, endeks kontratında 134.000 puanın direnç, 131.500'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler