Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.73 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.74 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7327 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7588 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 17.00 itibarıyla 5.7450 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3338 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3890 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.02 düşüşle 98.22 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1018 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.00 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA GERİLEDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 105.148,22 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 234,25 puan azalarak 105.148,22 puana inerken, toplam işlem hacmi 4,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,12 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,31 ile metal eşya, makine oldu.

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Güne yükselişle başlayan ve 106.000 sınırına kadar çıkan BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 105.000-105.500 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güveni, birinci el konut satışları ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

GRAM ALTIN 269 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 268,6 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek günü önceki kapanışın hemen altında 268,5 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde, 268,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 438 lira, Cumhuriyet altını da 1.791 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.455,2 dolarla önceki kapanış seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerinde iki taraftan gelen iyimser sinyallerin, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere veri gündemi ve ABD Merkez Bankası Üyesi Lael Brainard'ın yapacağı konuşmanın takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 131.200 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 131.275, en düşük 130.850 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen üzerinde, 131.200 seviyesinde dengelendi.

Dün satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 131.150 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle ABD ve Avrupa borsalarının pozitif seyrini sürdürdüğünü ifade ederek, yurt içinde dün etkili olan kar satışlarının bugün devam edip etmeyeceğinin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan, endeks kontratında 129.800 üzerinde kalındığı sürece son bir ayda etkili olan yükseliş eğiliminin devam edebileceğini belirten analistler, 134.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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