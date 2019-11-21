Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.70 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.6832 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7103 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.52 itibarıyla 5.6929 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3139 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3766 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.09 düşüşle 97.73 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1080 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.39 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde bulunuyor.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YATAY SEYRETTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yatay seyrederek 106.782,54 puan oldu. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyrederek 106.782,54 puan olurken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile metal, ana sanayi oldu.

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Analistler, Hong Kong'lu göstericilere destek veren yasanın ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanabileceği haberlerinin piyasayı tedirgin ettiğini, konuya ilişkin bu yönde bir gelişmenin ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de 2. el konut satışları ve Avro Bölgesinde tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000'in önemli destek olduğunu, endeksin bu seviyelerde tutunması halinde 108.000 seviyesinin tekrar direnç olarak gündeme gelebileceğini söyledi.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, yatay seyirle 269,7 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yatay seyre paralel günü önceki kapanışa göre hafif yükselişle 269,8 liradan tamamladı.

Yeni güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 269,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 444 lira, Cumhuriyet altını da 1.813 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.471 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, ABD senatosunun Hong Kong'lu yöneticilere yaptırım öngören tasarıyı kabul etmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın yasayı onaylayabileceği söylentilerinin iki ülke arasındaki ticaret görüşmelerini olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarında, gelecek dönem için faiz indirimlerine ara verilmesinin hakim görüş olarak öne çıktığını belirten analistler, tutanakların altın fiyatlarını görece aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde OECD Ekonomik Görünüm Raporu, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 doların destek, 1.480 doların direnç konumunda olduğunu belirten analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.150 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 132.925 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 325 puan altında, 133.150 seviyesinde dengelendi.

Dün küresel piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle yaklaşık 10 ayın zirvesi olan 1334.950 seviyesini gören endeks kontratı, ABD tarafından Çin ve Hong Kong'a yönelik açıklamaların risk iştahını azalmasıyla düşüşe geçerek günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 133.475 puandan tamamladı.

Analistler, yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi, OECD Ekonomik Görünüm Raporu, haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri, Fed üyelerinin konuşmaları ile ABD tarafıdan Çin ve Hong Kong'a ilişkin haber akışının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan endeks kontratında 132.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 135.500 seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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