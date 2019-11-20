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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

20.11.2019 - 10:04 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.71 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.6849 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7222 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.31 itibarıyla 5.6959 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3012 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3517 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.16 yükselişle 97.89 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1058 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.22 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.86 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 107.654,98 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan artarak 107.654,98 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile metal, ana sanayi oldu.

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Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.841,72 puanı gördü.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'i direnç konumuna geleceğini söyleyen analistler, olası kar satışları durumunda 106.000'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 düşüşle 133.700 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 133.600 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan altında, 133.700 seviyesinde dengelendi. Dün alıcılı bir seyir izleyen ve en son 19 Mart'ta gördüğü 134.750 seviyesini test eden endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 134.075 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 136.350 seviyesinin direnç, 132.500 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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