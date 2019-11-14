Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.75 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7327 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7800 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 13.57 itibarıyla 5.7653 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3459 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4190 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 98.23 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0997 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.15 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,73 azalışla 104.066,11 puana geriledi. Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 762,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile elektrik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

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Analistler, BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının orta ve uzun vadeli görünüm açısından kritik direnç bölgesi olduğunu belirterek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmasının yükseliş trendinin güçlenmesini ve uzun vadeye yayılmasını sağlayacağını kaydetti.

Öğleden sonra ABD'de ÜFE verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının da gündemin odağında yer aldığını söyledi.

GRAM ALTIN 272 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 271,8 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki artışa rağmen dolar kurundaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,3 değer kaybederek günü 270,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 271,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 443 lira, Cumhuriyet altını da 1.812 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.467 dolar seviyesinde seyrediyor.

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Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında dün başlayan kamuya açık oturumlar ve ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine dair gelişmelerin takip edileceğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Kongre'de yaptığı sunumun bugün devam edeceğini belirten analistler, Powell'ın dünkü açıklamalarından para politikasına ilişkin yeni bir sinyal alınmadığını söyledi.

Analistler, Çin'de beklentilerden düşük gelen sanayi üretimi ve Japonya'nın 3. çeyrek GSYH verisinin beklentilerin oldukça altında kalmasının, küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikleri artırdığını vurguladı.

Bugün Euro Bölgesi'nde 3. çeyrek büyüme, ABD'de ise Üretici Fiyat Endeksi ile haftalık işsizlik başvuru verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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