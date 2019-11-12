Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.77 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7613 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7827 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.15 itibarıyla 5.7751 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3611 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4124 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.19 yükselişle 98.22 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1013 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.03 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 artışla 104.124,52 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.006,04 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,31 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,93 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,52 ile ticaret oldu.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, öğleden sonra ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 105.000-105.500 bandının ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

GRAM ALTIN 270 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 269,6 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün dolar kurundaki artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,1 değer kaybederek, günü 270,2 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 269,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 441 lira, Cumhuriyet altını da 1.807 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 1.452 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ticaret görüşmelerindeki iyimser havanın altının ons fiyatını aşağı yönlü baskılamaya devam ettiğini belirterek, üst üste dördüncü güne değer kaybıyla başlayan altının ons fiyatının, dün 1.448 dolarla 5 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördüğünü bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin haber akışı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumunun altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydeden analistler, Hong Kong'da devam eden gösterilerin de yatırımcıların odağında olduğunu ifade etti.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.447 dolar seviyesinin kırılması halinde düşüş eğiliminin devam edebileceğine değinen analistler, gram altında ise 267 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,2 yükselişle 129.600 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 129.750 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 275 puan üzerinde, 129.600 seviyesinde dengelendi.

Dün 128.000-130.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 129.325 puandan tamamladı.

Yarınki yoğun gündem öncesi bugün yurt içinde cari işlemler verileri takip edilecek. Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2 milyar 20 milyon dolar fazla vermesini bekliyor. Cari işlemler hesabı, ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari fazla 5 milyar 97 milyon dolar olmuştu.

Analistler, yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı konuşma, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecinde kamuya açık soruşturmalar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan endeks kontratında 131.000’in direnç, 128.000’in destek konumuna geldiğini bildirdi.

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