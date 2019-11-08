Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.73 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.75 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7430 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7634 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 10.04 itibarıyla 5.7630 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3681 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3800 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 düşüşle 97.98 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1051 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.72 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.10 seviyesinde bulunuyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,09 düşüşle 103.446,23 seviyesine geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 98,12 puan ve yüzde 0,09 değer kaybıyla 103.446,23 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kaybetti, holding endeksi ise yüzde 0,11 yükseldi.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile kimya, petrol, plastik oldu.

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Ekonomik aktivitedeki dengelenme sürecinin, hem verilerde hem de gelecek dönem tahminleri üzerinde pozitif etkilerini göstermesi ile BIST 100 endeksinin hafta başından bu yana devam eden yükselişi dün 102.500 direncinin aşılması ile ivme kazandı. Endeks, yüzde 2,37 değer kazancıyla günü 103.544,35 puandan tamamladı.

Analistler, dün Hazine'nin 5 yıl vadeli tahvil ihracına 200 yabancı yatırımcının katıldığını ve ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini anımsatarak, talep miktarının Nisan 2015'ten bu yana gerçekleştirilen tahvil ihraçları içinde en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiğini dile getirdi.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın ardından Türk lirası varlıklarda alımların güçlendiğini ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde güçlü direnç konumundaki 105.000-105.500 bandının kazanılan ivme ile aşılabileceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere makroekonomik verilerin takip edileceğini kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 130.200 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 130.000 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 200 puan altında, 130.200 seviyesinde dengelendi.

Dün, hafta başından bu yana devam eden yükselişin ivme kazanmasıyla yüzde 2,76 değer kazanan endeks kontratı, günü 130.400 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye konusunda azalan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelmenin yanı sıra küresel piyasalarda artan ABD ile Çin arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanabileceğine ilişkin iyimserliğin endeks kontratında alımların güçlenmesini sağladığını bildirdi.

Teknik açıdan endeks kontratında 131.000 ve 133.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, olası düşüşlerde 128.000 puanın destek konumuna gelebileceğini söyledi.

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