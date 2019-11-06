Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.74 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.75 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7458 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7667 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.50 itibarıyla 5.7537 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3813 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4207 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Avrupa'da hizmet sektörü PMI ve perakende satışlar verileri ile ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolarda 5.68 TL'nin destek, 5.78 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.06 düşüşle 97.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1073 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.83 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.20 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 275,4 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,4 azalışla 274,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 275,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.846 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,6'lık değer kaybının ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.486 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu hava ve ABD'de dün açıklanan ISM imalat dışı endeksinin, beklentilerin üzerinde artarak 54,7'ye çıkmasıyla küresel risk iştahının arttığını kaydetti.

Söz konusu gelişmeler ve azalan jeopolitik risklerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade eden analistler, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), perakende satış verileri ve ABD Merkez Bankası üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.482 doların destek, 1.515 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu, gram altında ise 274 liranın destek olarak öne çıktığını belirtti.

BORSA, GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 100.623,21 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile finansal, kiralama,faktoring oldu. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 125.800 seviyesinden işlem görüyor. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 125.575, en yüksek 126.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın hemen altında, 125.800 seviyesinde dengelendi. Dün, alış ağırlıklı seyrini sürdüren endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,32 üzerinde, 125.825 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve perakende satışlar ile ABD'de Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan endeks kontratında 125.500 direnci üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 128.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, 124.300'ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Etiketler