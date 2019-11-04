Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.70 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.6838 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7077 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.24 itibarıyla 5.6896 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3516 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3517 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.11 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1160 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.57 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.16 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.616,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile spor oldu.

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Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN 277,5 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 277,5 liradan işlem görüyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 0,06 değer kazanarak 278,1 liraya yükselmişti.

Bugüne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 277,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.857 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.512,7 dolarla önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,08 altında alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.500 doların altına inmesi durumunda 1.487 doların destek olarak izleneceğini belirterek, gram altında 273 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi ekim ayı imalat sanayi PMI ve ABD eylül ayı fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin oluşan iyimserliğin ardından, taraflardan gelecek açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü yayılmadığı Türkiye değerlendirmesi sonrası dolar kurunun düşüş eğilimini sürdürdüğünü, bunun da gram altının fiyatı üzerinde baskıya neden olduğunu kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,8 yükselişle 124.200 seviyesine çıktı. Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.400 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 950 puan üzerinde, 124.200 seviyesinde dengelendi.

Geçen haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izleyen aralık vadeli endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 altında, 123.250 puandan tamamladı.

Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıkladığı Türkiye değerlendirmesinde, kredi notunu teyit ederken, görünümü "negatiften" "durağana" çektiğini anımsatarak, Fitch Ratings'ten 7 yıl aradan sonra gelen ilk pozitif adım nedeniyle piyasaların haftaya pozitif başladığını söyledi.

Bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise Avrupa tarafında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 123.200 seviyesinin destek, 125.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor. Enflasyon, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.

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