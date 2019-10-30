Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Bugün küresel piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına onaklanmışken; yeni güne 5.76 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7299 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7709 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.23 itibarıyla 5.7351 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3723 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.3896 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Brexit gelişmeleri gündemdeki yerini korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bugünkü faiz kararının yatırımcıların odağında yer aldığını belirtti.

Fed'in yüzde 1.75-2.00 aralığında olan politika faizini 25 baz puan daha indirerek yüzde 1.50-1.75 bandına çekeceğini tahmin eden analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararları, Türkiye sert bir şekilde kınadı. ABD Temsilciler Meclisi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Analistler, ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini, ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek açıklamaların takip edileceğini kaydetti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik ve ABD'de büyüme verilerinin izleneceğini belirten analistler, teknik açıdan dolarda 5.73 TL'nin destek, 5.80 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.01 yükselişle 97.47 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1108 seviyelerinde bulunuyor.

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10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.25 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.86 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DÜŞÜŞTE

İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,92 azalışla 98 bin 920 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi saat 14.40 itibarıyla 203 puanlık düşüşle 99 bin 599 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise yüzde 0.23 oranında geriledi.

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesinde pazartesi öğlene kadar açık olan Borsa İstanbul'da, yüzde 0,38 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 99.838,30 puandan tamamladı.

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Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan kararların ardından ABD ile diplomatik ilişkilerin tekrar gündemin odağına yerleştiğini bildirdi. Türkiye'nin ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararları sert bir şekilde kınadığını anımsatan analistler, konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Bu akşam saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve yoğun veri takviminin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağına değinen analistler, Fed'in 25 baz puan faiz indirimi yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,36 değer kazancıyla 275,47 liradan işlem görüyor. Altının gramı, yurt içi piyasaların tatil olduğu 29 Ekim Salı günü, uluslararası piyasalarda ons fiyatındaki gerilemenin etkisiyle 273,6 lira ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görürken, günü de 274,7 lira ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından tamamladı.

Bugüne ise yükselişle başlayan altının gramı, saat 14.21 itibarıyla dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 0,36 artışla 275,47 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.854 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda 1.493 dolarla dünkü kapanış seviyesinin hemen üzerinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çinli yetkililer arasında süren ticaret müzakerelerine ilişkin belirsizlikler ve İngiltere'nin Brexit kördüğümünün çözülememesi nedeniyle erken seçime gidecek olmasının yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun altın fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklediğini söyledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu akşam açıklanacak kararları öncesinde altının ons fiyatının yatay bir seyir izlediğine işaret eden analistler, gram altında ise ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere yönelik haber akışının etkili olabileceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 doların altına inilmesi durumunda 1.457 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu aktararak, gram altında ise 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1,3 düşüşle 122.000 seviyesine geriledi.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 121.775 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.625 puan altında, 122.000 seviyesinde dengelendi.

Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü önceki kapanışın yüzde 0,32 altında 123.625 puandan tamamladı.

Analistler, yarın son işlem günü olan ekim vadeli endeks kontratında sert dalgalanmalar olabileceğine dikkati çekerek, 120.000-125.000 geniş bandının takip edileceğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankasının faiz kararı ile yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, ABD ile gerilen diplomatik ilişkiler nedeniyle yetkililerden gelen açıklamaların da izleneceğini belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi'nin, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını ve Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyona ilişkin Türkiye'ye bazı yaptırımlar getirilmesini öngören yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etmesinin ardından Türkiye, kararı reddettiğini ve yasa tasarısını şiddetle kınadığını bildirdi.

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