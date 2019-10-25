Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.76 TL seviyesinde hareket ederken, haftanın son işlem gününe 5.78 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7618 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7921 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 11.55 itibarıyla 5.7772 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4293 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4234 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.6 düşüşle 97.34 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1121 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.45 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.18 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,07 azalışla 100.272,11 seviyesine geriledi. Açılışta BIST 100 endeksi, 73,54 puan ve yüzde 0,07 değer kaybıyla 100.272,11 seviyesine indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,02 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,57 ile spor oldu. Dün azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından, pay piyasalarının pozitif seyrini sürdürdüğü görüldü.

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BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,56 artışla günü 100.345,64 puanla tamamlayarak, yükselişini üst üste 3'üncü işlem gününe taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 98.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 280 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişle 279,8 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışın etkisiyle değer kazanarak, günü yüzde 1,3 artışla 278,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 279,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 455 lira, Cumhuriyet altını da 1.863 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.506 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Çin'le ilgili açıklamalarının iki ülke arasında devam eden ticaret görüşmelerini olumsuz etkileme ihtimaliyle, küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Avrupa tarafında, Brexit'e ilişkin belirsizliklerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirten analistler, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ülkeyi 12 Aralık'ta erken seçime götürmek için pazartesi Avam Kamarası'na önerge sunacağını kaydetti.

Analistler, konuya ilişkin gelişmelerin yatırımcıların risk iştahında belirleyici olduğunu, hem Avam Kamarası'nda yaşanacak gelişmelerin, hem de Avrupa Birliği'nden yapılacak açıklamaların takip edileceğini ifade etti.

Küresel piyasalarda merkez bankalarının güvercin politikalarını devam ettirmesinin beklendiğini vurgulayan analistler, bu tutumun altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 doların destek, 1.520 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,1 düşüşle 123.900 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 123.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 125 puan altında, 123.900 seviyesinde dengelendi.

Dün azalan jeopolitik riskler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirmesinin ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 125.000 puanın üzerini test eden endeks kontratı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 124.025 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 125.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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