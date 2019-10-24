Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yaptırımların kaldırılacağını açıklaması sonrası gerilerken, yeni güne 5.74 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7300 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7728 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.12 itibarıyla 5.7517 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4046 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4194 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.72 TL ve 5.65 TL seviyelerinin destek konumunda olduğunu, 5.80 TL'nin ise direnç olarak izleneceğini kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.2 yükselişle 97.25 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1130 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.60 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL'DA YÜKSELİŞ YÜZDE 1'İ AŞTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 100 bin 447 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi saat 14.13 itibarıyla 1054 puanlık yükselişle 100 bin 850 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ortalama yüzde 1.06 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 1.55 oranında yükseldi.

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Analistler, dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrası TL varlıkların pozitif seyrini devam ettirmesinin beklendiğini ifade etti.

Trump, dün akşamki açıklamasında, Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığı'na talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu kaydetti.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin BIST 100 endeksinin yükseliş trendi içindeki hareketini destekleyeceğini ifade eden analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantısı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 100.000'in üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedeflerinin 102.500 ve 105.000-105.500 bandı olabileceğini söyledi.

GRAM ALTIN 275 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 yükselişle 275,31 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek, günü yüzde 1 azalışla 275,1 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 13.49 itibarıyla yüzde 0,8 yükselişle 275,31 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 450 lira, Cumhuriyet altını da 1.852 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,13 altında 1.490 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdığını duyurmasının ardından yurt içi piyasalarda olumlu havanın hakim olduğunu ve bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararının TL varlıkların fiyatlanmasında önemli rol oynayacağını ifade etti.

Bugün, gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından herhangi bir faiz değişikliği beklenmediğini belirten analistler, toplantı sonrası yapılacak açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğuna değinerek, gram altında ise 273 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,4 yükselişle 124.300 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 124.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 500 puan üzerinde, 124.300 seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,96 artışla 123.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan anlaşma ile dün alıcılı seyreden endeks kontratının, akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamalar sonrasında pozitif seyrini bugün de devam ettirebileceğini kaydetti.

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Trump, dün akşamki açıklamasında Türkiye'ye 14 Ekim'de getirilen yaptırımların kaldırılması için Hazine Bakanlığına talimat verdiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde 20 millik (yaklaşık 32 kilometre) güvenli bölge oluşturulduğunu ifade etti.

Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge ile ortadan kalkan jeopolitik riskler ve ABD ile diplomatik ilişkilerdeki düzelme işaretlerinin Türk lirası varlıklarını desteklediğini belirten analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankasının toplantısı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 125.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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