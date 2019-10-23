Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.82 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.80 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7625 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8119 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 15.39 itibarıyla 5.7776 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4276 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4479 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, yurt dışında, Brexit gelişmeleri ile ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi verisinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan dolarda 5.78 TL'nin destek konumuna geldiğini, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini, 5.90 TL'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

##$$DOVIZWIDGET##$$

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.03 yükselişle 97.28 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1122 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.61 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.75 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.30 artışla 99 bin 157 puana yükseldi. BIST 100 endeksi saat 15.41 itibarıyla 1264 puanlık yükselişle 99 bin 168 seviyesinden işlem gördü. Hisse senetleri se ortalama yüzde 1.30 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi ise yüzde 1.43 oranında yükseldi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından TL varlıklar üzerindeki baskının ortadan kalktığını belirterek, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Öğleden sonra yurt dışında, belirsizliklerin tekrar arttığı Brexit'e yönelik haber akışı ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde yükseliş eğiliminin korunacağını ve kısa vadede 100.000 ve 102.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

GRAM ALTIN 278 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yatay seyirle 277,63 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşün etkisiyle değer kaybederek günü yüzde 0,6 azalışla 277,9 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 15.21 itibarıyla önceki kapanışa paralel 277,63 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 454 lira, Cumhuriyet altını da 1.862 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,30 üzerinde 1.492 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı öncesi Suriye'ye ilişkin haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını vurguladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkan olumlu sonuçla bölgeye ilişkin jeopolitik risklerin ortadan kalktığını ifade eden analistler, Brexit tarafında süregelen belirsizliklerin küresel piyasalarda risk algısını canlı tuttuğunu, bu durumun da altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu belirterek, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 1 yükselişle 122.600 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.875 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.200 puan üzerinde, 122.600 seviyesinde dengelendi. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 0,52 artışla 121.400 puandan tamamlamıştı.

Analistler, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında dün akşam imzalanan mutabakatın ardından jeopolitik risklerin azaldığını belirterek, güvenli bölge konusunda sağlanan başarının TL varlıkları destekleyebileceğini söyledi.

Yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi bugün Tüketici Güven Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 124.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler