Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.84 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne 5.85 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.8264 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.8647 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.54 itibarıyla 5.8342 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5015 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.5553 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.08 yükselişle 97.12 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1140 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.16 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,21 artışla 97 bin 530 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi saat 14.55 itibarıyla 674 puanlık yükselişle 97 bin 999 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.69 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 0.80 oranında yükseldi.

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Dün, özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlarla gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 97.324,00 puandan tamamladı.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), dün banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların dün hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bu etkinin dün ile sınırlı kalmasını beklediklerini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye sınırına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Analistler, yurt dışında, ticaret müzakereleri ve Brexit'e ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin de gündemin odağında yer aldığını söyledi.

GRAM ALTIN 279,4 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 değer kaybıyla 279,36 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişin etkisiyle günü yüzde 0,8 artışla 279,5 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne de sınırlı düşüşle başlamasının ardından saat 12.37 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 279,36 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını da 1.878 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,25 üzerinde 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının olduğu haftada, Suriye kaynaklı haber akışının TL varlıklara yön veren temel konu olmaya devam ettiğini, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine dair gelişmelerin ise altının ons fiyatı açısından önem taşıdığını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatta 120 saatlik sürenin bugün dolacağına işaret eden analistler, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden gelecek haber akışının da piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını vurguladı.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, gram altında ise 275 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YATAY BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yatay seyirle 120.800 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 120.950, en düşük 120.725 puanı görmesinin ardından önceki kapanış seviyesinde dengelendi. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü yüzde 1,21 azalışla 120.800 puandan tamamlamıştı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler ile Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, Suriye'nin kuzeydoğusunda oluşturulacak güvenli bölgeyi terk etmesi için PKK/PYD/YPG’ye verilen 120 saatlik sürenin bu akşam dolacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 120.500 puanın destek, 122.500 ve 124.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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