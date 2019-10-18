Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün 5.93 TL seviyesinin üzerini görürken; Türkiye ile ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyon için anlaşmaya varmasının ardından 5.81 TL seviyesine kadar geriledi. Kur yeni güne 5.79 TL seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 5.7547 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8301 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.35 itibarıyla 5.7842 TL seviyesinde hareket ederken; 6.4056 TL seviyesine kadar gerileyen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.4426 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4452 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Türkiye'nin 'güvenli bölge' konusunda daha fazla askeri müdahaleye gerek kalmadan istediğini alması ile ekonomik ve siyasi yaptırım risklerinin rafa kalkmasının Türk lirası varlıklarını pozitif etkilemeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri, Brexit gelişmeleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolarda 5,76 TL'nin altında kapanışlar olması durumunda 5,7390 TL'nin destek, 5,8350 TL'nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.12 düşüşle 97.21 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1141 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.43 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.29 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3.70 artışla 98 bin 406 seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi gün içerisinde en yüksek 98 bin 730 puanı görürken; saat 16.38 itibarıyla 3 bin 624 puan yükselişle 98 bin 525 puandan işlem görüyor. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 3.81 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de yüzde 5.86 oranında yükseldi.

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Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son bir saatte etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 94.896,23 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azaldığını, bunun da Türk lirası varlıkları pozitif etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını söylediğini anımsatan analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin gündeme gelmesinin beklenebileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksi geçen hafta içinde 105.000 puanın üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçmişti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise Brexit gelişmeleri, ticaret müzakereleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini ifade etti.

GRAM ALTIN 276 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,88 değer kaybıyla 277,00 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,8 azalışla 279,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 16.18 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,88 altında 277.00 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 452 lira, Cumhuriyet altını da 1.861 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,06 altında 1.492,6 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, dün ABD ile Türkiye arasında Suriye'deki güvenli bölgeye ilişkin varılan anlaşmayla jeopolitik risklerin azaldığını söyledi.

Avrupa Birliği ile İngiltere'nin Brexit konusunda anlaşmasının küresel piyasalardaki belirsizlikleri görece azalttığını belirten analistler, İngiltere parlamentosunda oylanacak tasarının gündemin odağına yerleştiğini ifade etti.

Analistler, Çin'de bugün açıklanan 3'üncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla verisinin yıllık yüzde 6 artışla beklentilerin altında kalmasının ise ülke ekonomisine ilişkin olumsuz sinyaller göndermeye devam ettiğini vurgulayarak, kötüleşen makroekonomik gidişatın ticaret müzakerelerinde Çin'in elini zayıflattığını kaydetti.

Bu gelişmelerin yatırımcıların risk iştahını görece artırdığına dikkati çeken analistler, Brexit oylaması ve ticaret görüşmelerine dair olumlu gelişmelerin altın fiyatlarını aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 271 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 3 yükselişle 121.400 seviyesinden alıcı buluyor. Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 122.425 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 3.475 puan üzerinde 121.400 seviyesinde dengelendi.

Dün 115.300 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçerek, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 117.925 puandan kapandı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azaldığını ve ABD'nin ekonomik yaptırım tehditlerinin rafa kalktığını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, dün akşam yaptığı açıklamada ABD ve Türkiye'nin Suriye'de YPG’nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaştığını belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını kaydetti.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise Brexit gelişmeleri, ticaret müzakereleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 122.500 seviyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

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